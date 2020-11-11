Россиянку Осипову в американской тюрьме вынудили принимать психотропные вещества

Россиянка Богдана Осипова, находящаяся под следствием в США, испытывает проблемы со здоровьем из-за навязанных ей в заключении психотропных веществ, заявил член СПЧ при президенте России Александр Брод.

Россиянка может до следующего суда «прийти в себя» и поправить свое здоровья, поскольку «за годы следствия и тюремного заключения она стала человеком с ограниченными возможностями здоровья», сказал Брод в беседе с РИА «Новости».

«Поскольку без ее согласия ей давали психотропные неизвестные препараты, она с трудом передвигается, есть проблемы с сердцем, с питательной системой. Поэтому небольшая передышка у нее есть», – сказал член совета.

Напомним, апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову из американской тюрьмы. В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора. В ноябре россиянку выпустили на свободу.