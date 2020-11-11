Следователи попросили арестовать застрелившего троих человек срочника

Военные следователи просят Воронежский гарнизонный военный суд арестовать солдата-срочника Антона Макарова, задержанного за убийство трех военнослужащих в Воронежской области, сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Макарова», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Позже правоохранительные органы задержали Макарова за территорией воинской части. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.