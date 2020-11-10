Названы сроки и цели международного исторического квеста «За пределами»

Пресс-конференция, посвященная международному историческому квесту «За пределами», прошла в Москве. В ходе встречи были озвучены цели и особенности проекта, вопросы включения в его подготовку и проведение международных и зарубежных мероприятий.

На встрече присутствовали руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова; председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский; президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, заместитель председателя ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» Владимир Четий и исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сценарий игры охватывает период от начала Второй мировой войны до вынесения приговора главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе. Участники пройдут семь этапов, которые предполагают знакомство с архивными документами, воспоминаниями очевидцев, включения из разных музеев мира. Так, например, запланированы включения из Музея Нюрнбергского процесса; Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст»; города Торгау, рядом с которым встретились войска союзников; Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше и др. На данный момент на квест зарегистрировались более 1 500 команд», – отметила Амельченкова.

По ее словам, на сегодняшний день среди лидеров по регистрации в России оказались Московская область, Москва, Кемеровская, Курская и Астраханская области. Топ-5 стран по регистрации: Киргизия, Узбекистан, Латвия, Белоруссия, Ливан.

Тему сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья затронул и Четий. Он рассказал о международном включении организаций, отметив, что уже откликнулись Азиатский совет молодежи, Европейский молодежный форум, Панафриканский союз молодежи. Кроме того, президент Всемирной ассоциации выпускников России заверил присутствующих в том, что в ближайшие две недели к проекту подключатся 100-150 стран мира.

Одним из организаторов проекта также выступает Российское историческое общество. Оно обеспечивает историческую экспертизу всех материалов квеста. Могилевский в своем выступлении рассказал об электронной библиотеке, которой пользуются организаторы при составлении заданий квеста и отметил, что данный портал может помочь и участникам при подготовке к игре.

«Хочется отметить, что на портале Российского исторического общества на данный момент развивается электронная библиотека исторических документов, которая на сегодняшний день включает в себя порядка 25 тыс. файлов, относящихся к истории Второй мировой войны. Эта информация может помочь при подготовке участников к квесту и станет интересной базой для тех, кто просто интересуется историей», – сказал Могилевский.

О вовлечении в проект школьников рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева: «Исторический квест, причем квест интересно разработанный, с красивым дизайном и применением интерактивных технологий, безусловно будет увлекательным для школьников. Важно отметить, что такой формат позволяет детям самим воспринимать информацию, перерабатывать ее и рассказывать своим сверстникам через свою призму восприятия истории. Это дорого стоит».

Участники квеста выступят в роли членов международного журналистского сообщества, которые должны предотвратить появление фальсификационных материалов в СМИ. В режиме онлайн им предстоит решить логические, математические и исторические задания. В этом помогут видеовоспоминания участников войны и информационные включения из разных точек мира. Ведущим квеста станет член центрального штаба «Волонтеров Победы», российский телеведущий Дмитрий Губерниев. Специальным гостем выступит знаменитый актер Стивен Сигал.

Чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию на платформе VictoryGame.org. Найти друга и объединиться в команду можно в telegram-канале Квеста: @BeyondTheLimitsQuest. Во время игры участникам понадобятся стабильный доступ в интернет; устройство для ввода ответов (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон); командный чат на любой удобной платформе (Zoom, Skype, Whatsapp, Telegram и т.п.).

Международный квест пройдет 21 ноября 2020 года в 15.00 мск и будет доступен на четырех языках: русском, английском, французском и испанском. Главный приз – путешествие в один из городов России.