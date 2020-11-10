Установлена причина убийства преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери

Причиной убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в подмосковном Солнечногорске стал конфликт из-за долга за услуги рабочего, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи. Предварительно, мотивом убийство явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги», – передает ТАСС слова Врадий.

По подозрению в убийстве задержан гражданин одного из соседних государств 1994 года рождения, работавший у потерпевших в доме подсобным рабочим.

7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1953 и 1976 годов рождения (мать и дочь) со множеством колото-резаных ранений. Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в тяжелом состоянии. В доме имелись явные следы поиска ценностей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.