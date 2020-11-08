Резня произошла в частном доме в Подмосковье, есть жертвы

Две женщины погибли, ребенка тяжело ранили в результате происшествия в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области.

В СК сообщили, что накануне, 7 ноября, в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу, передает РИА «Новости».

В доме также обнаружили маленькую девочку «с множеством колото-резаных ранений шеи и груди». Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы, принимаются меры «к установлению и задержанию лица, причастного к убийству».

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