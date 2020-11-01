Трамп подписал обеспечивший защиту фрекинга и нефтегазовой отрасли указ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в соцсетях о том, что подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли.

«Только что подписал указ о защите фрекинга и нефтегазовой отрасли. Это означает рабочие места, низкие счета за электроэнергию и энергетическую независимость США», – написал он в своем Twitter.

При этом он добавил, кандидат от демократов Джо Байден в случае победы на выборах «запретил бы добычу углеводородов методом фрэкинга» и таки образом «уничтожил бы рабочие места в американской энергетике».

Как сообщается в опубликованном Белым домом меморандуме, указ направлен на «защиту американских рабочих мест, экономических возможностей и национальной безопасности путем обеспечения надлежащей поддержки фрекингу и другим инновационным технологиям для использования внутренних природных ресурсов», передает РИА «Новости».

«В поддержку данной политики меморандум предписывает определенным официальным лицам оценить потенциальные последствия попыток запретить или ограничить использование таких технологий», – отмечено в документе.

Кроме того, уточняется, что США смогли достичь «доминирующего положения в энергетике», однако в России, Китае и внутри страны звучат определенные голоса, требующие проведения «политики, которая подорвала бы» это доминирующее положение.

«Некоторые из этих голосов призывают использовать законодательные или регулирующие механизмы для запрета или серьезного ограничения использования фрекинга и других технологий... такие предложения... могут нанести вред экономической и национальной безопасности США», – говорится в меморандуме.

Ранее Трамп заявил, что американские власти при нем никогда не платили выкуп за находившихся в плену граждан страны. По его словам, что речь идет об освобожденном накануне заложнике «в далекой стране». Президент США не уточнил, о какой стране идет речь, однако ранее Пентагон сообщил о проведении операции на севере Нигерии. По данным ведомства, американец в безопасности и находится на попечении сотрудников Госдепартамента. Военный персонал США не пострадал в ходе операции.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру. Нацгвардия США сформировала подразделение, состоящее из военных полицейских. Оно может быть использовано для принятия мер в случае возникновения беспорядков после выборов.