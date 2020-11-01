В Турции ввели налог на проживание в отелях

Взгляд
1 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 02:23  |  vz.ru
Разделы
Россия расширяет свои возможности по экспорту золота

Экономика Россия нашла новый способ озолотиться
Перейти в раздел…
Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию

Политика ЛДПР теряет оппозиционный электорат
Перейти в раздел…
Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи

Общество Почему сталинские палачи сходили с ума
Перейти в раздел…
Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине

В мире Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля
Перейти в раздел…
Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии

Происшествия Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Перейти в раздел…

Мнения Чужая псевдо-война в Европе

Мнения Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Мнения Как разлюбить коммунистических чикатил
Перейти в раздел…

Видео Когда закончится война в Карабахе

Видео США требуют удержать Турцию на Западе

Видео Почему французы любят оскорблять религию
Перейти в раздел…
Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками

Фоторепортажи Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками
Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена

Фоторепортажи Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана

Фоторепортажи Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Перейти в раздел…

Новости дня Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Новости дня В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

Новости дня В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
Перейти в раздел…
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Турции ввели налог на проживание в отелях
    Великобритания вводит общенациональный карантин на месяц Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда Задержан стрелявший в православного священника в Лионе Умер Шон Коннери
    Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьер-министра Грузии В Белоруссии сообщили о задержании вооруженных радикалов на границе с Украиной На выплаты работающим с COVID-19 медикам выделят 24,6 млрд рублей Советник главы УГМК покончил с собой
    Жириновский удивился реакции потребовавшего извинений Кадырова Уроженец Дагестана напал на полицейских в Москве Собчак ответила Гринпис на критику прокладок и тампонов Синоптики спрогнозировали зиму в России

    Главная тема


    Москва напомнила о границах дружбы с Арменией

    военный конфликт


    Азербайджан показал видео с уничтожением диверсионной группы ВС Армении

    Обращение к Зеленскому


    Оппозиция Украины предложили «единственный путь» для разрешения кризиса в стране

    религиозный скандал


    Макрон ответил на обвинения мусульман

    Видео

    Журнал Charlie Ebdo


    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    «сонный Джо»


    Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

    продажа из резервов


    Россия нашла новый способ озолотиться

    Большой террор


    Почему сталинские палачи сходили с ума

    Теракт в Ницце


    Вадим Трухачёв: Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    польские волнения


    Сергей Худиев: Грозят ли России польские проблемы с абортами

    Яблоко от яблони


    Юрий Васильев: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    В Тарусе вернули улицам дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?

    В Турции ввели налог на проживание в отелях

    1 ноября 2020, 02:23

    Текст: Александра Юдина

    Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.

    Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%, передает РИА «Новости».

    «Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли», – отметил представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

    Ранее сообщалось, что новый налог на туристов в Турции непосредственно в гостиницах придется выплачивать только самостоятельным туристам, бронирующим проживание в отеле или с помощью Сети.

    Вице-президент АТОР Дмитрий Горин перечислял основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •