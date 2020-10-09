В Приморье расцвели груша и черемуха

Руководитель отдела развития Ботанического сада, кандидат биологических наук Ирина Крестова рассказала, что в Приморье в октябре расцвели груша и черемуха.

Крестова отметила, что в Приморье практически всегда осенью цветут рододендроны, сирень, иногда черемуха, передает РИА «Новости». «Груши цветут в Приморье редко, в среднем, раз в семь-восемь лет, если сложились благоприятные условия. Это происходит, когда влажная почва и высокая для осени температура воздуха, тогда они зацветают», – сказала кандидат биологических наук.

«Это связано с тем, что у нас продолжительная, теплая осень и цветочные почки, которые у них заложены с весны, они готовы к цветению. Основная масса цветов в нормальном режиме цветет весной», – сказала руководитель отдела развития Ботанического.

Житель поселка Хасан сообщил, что здесь расцвели груша, черемуха и шиповник.

«Первый раз заметил, что цветет груша и черемуха, шиповник еще зацвел», – сказал житель поселка Хасан Андрей и добавил, что днем держится весенняя температура до 15 градусов тепла, ночью столбик термометра опускается до ноля.

Поселок Хасан основан в 1959 году. Это центр Хасанского городского поселения Приморского края, самый южный населенный пункт региона.

Напомним, в октябре 2006 года в Волгограде зацвели яблони и клубника.