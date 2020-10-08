Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в «Артеке»

Конкурс «Большая перемена» для школьников в 2021-2024 годах будет проводиться ежегодно. Финал конкурса в этом году состоится с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного детского центра «Артек» в Крыму, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, «Большая перемена» стала самым масштабным конкурсом для школьников в России, в нем приняли участие более 1 млн старшеклассников. «В 2021-2024 годах конкурс будет проводиться ежегодно в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование», – приводятся слова министра в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кравцов рассказал, что в настоящее время полуфиналы конкурса прошли в Южном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, завершаются полуфиналы на Урале и в Сибири, а уже 13 октября стартует третья волна полуфиналов в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. «Финал конкурса состоится с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного детского центра «Артек» в Крыму. В нем примут участие 1200 школьников», – рассказал Кравцов на первом заседании экспертного совета Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Главное, что отличает «Большую перемену» от многих других конкурсов – это то, что участники могут подстроить задания под свои приоритеты личностного роста. Все дети – разные. У них разные интересы, разные таланты. Мы удивляемся тому, насколько по-взрослому ребята подходят к решению кейсовых заданий, какие необычные и проработанные проекты они предлагают. Они интересуются экологией, урбанистикой, современными технологиями и новыми медиа. При этом больше трети участников выбрали направление «Твори!», и это подтверждает тот факт, что современные подростки – очень творческие, готовые нестандартно мыслить», – сказал Новиков.

В заседании экспертного совета также приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель министра просвещения Денис Грибов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов ГК «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, генеральный директор Академии ГК «Росатом» Юлия Ужакина, директор по взаимодействию с образовательными организациями Mail.Ru Group Сергей Марданов, директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты Наталья Кравченко, а также руководители федеральных детских центров и общественных движений.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров со своей стороны сообщил, что конкурс «Большая перемена» стал самым массовым в линейке конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Победители студенческой олимпиады «Я – профессионал» – еще одного проекта платформы, уже выступили наставниками для участников конкурса «Большая перемена». В свою очередь ребята, поступив в вузы, получат возможность участвовать в олимпиаде «Я – профессионал». Надеюсь, этот обмен опытом, знаниями и полезными практиками будет продолжаться», – добавил Комиссаров.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко сообщил, что на площадке центра с 8 по 23 сентября прошел полуфинал конкурса «Большая перемена» в Южном федеральном округе. «Сегодня нами вместе с организаторами конкурса уже подписана дорожная карта проведения финала. Все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, все участники в обязательном порядке сдают комплекс медицинских анализов, на площадке присутствует медицинский персонал. Международный детский центр «Артек» готов встретить финалистов конкурса «Большая перемена», – заключил директор центра.

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие 1 млн 4 тыс. 278 школьников из всех регионов страны.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования России и Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).