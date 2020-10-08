Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в «Артеке»

Взгляд
8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...

Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в «Артеке»

    8 октября 2020, 20:02

    Текст: Ольга Никитина

    Конкурс «Большая перемена» для школьников в 2021-2024 годах будет проводиться ежегодно. Финал конкурса в этом году состоится с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного детского центра «Артек» в Крыму, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    По его словам, «Большая перемена» стала самым масштабным конкурсом для школьников в России, в нем приняли участие более 1 млн старшеклассников. «В 2021-2024 годах конкурс будет проводиться ежегодно в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование», – приводятся слова министра в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Кравцов рассказал, что в настоящее время полуфиналы конкурса прошли в Южном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, завершаются полуфиналы на Урале и в Сибири, а уже 13 октября стартует третья волна полуфиналов в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. «Финал конкурса состоится с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного детского центра «Артек» в Крыму. В нем примут участие 1200 школьников», – рассказал Кравцов на первом заседании экспертного совета Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «Главное, что отличает «Большую перемену» от многих других конкурсов – это то, что участники могут подстроить задания под свои приоритеты личностного роста. Все дети – разные. У них разные интересы, разные таланты. Мы удивляемся тому, насколько по-взрослому ребята подходят к решению кейсовых заданий, какие необычные и проработанные проекты они предлагают. Они интересуются экологией, урбанистикой, современными технологиями и новыми медиа. При этом больше трети участников выбрали направление «Твори!», и это подтверждает тот факт, что современные подростки – очень творческие, готовые нестандартно мыслить», – сказал Новиков.

    В заседании экспертного совета также приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель министра просвещения Денис Грибов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов ГК «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, генеральный директор Академии ГК «Росатом» Юлия Ужакина, директор по взаимодействию с образовательными организациями Mail.Ru Group Сергей Марданов, директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты Наталья Кравченко, а также руководители федеральных детских центров и общественных движений.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров со своей стороны сообщил, что конкурс «Большая перемена» стал самым массовым в линейке конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Победители студенческой олимпиады «Я – профессионал» – еще одного проекта платформы, уже выступили наставниками для участников конкурса «Большая перемена». В свою очередь ребята, поступив в вузы, получат возможность участвовать в олимпиаде «Я – профессионал». Надеюсь, этот обмен опытом, знаниями и полезными практиками будет продолжаться», – добавил Комиссаров.

    Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко сообщил, что на площадке центра с 8 по 23 сентября прошел полуфинал конкурса «Большая перемена» в Южном федеральном округе. «Сегодня нами вместе с организаторами конкурса уже подписана дорожная карта проведения финала. Все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, все участники в обязательном порядке сдают комплекс медицинских анализов, на площадке присутствует медицинский персонал. Международный детский центр «Артек» готов встретить финалистов конкурса «Большая перемена», – заключил директор центра.

    Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие 1 млн 4 тыс. 278 школьников из всех регионов страны.

    Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования России и Федерального агентства по делам молодежи.

    Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).


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