Японцы восхитились российской ракетой «Циркон»

Японские пользователи Twitter оценили материал NHK о российской гиперзвуковой ракете «Циркон».

Японские читатели отметили выдающиеся характеристики гиперзвуковой ракеты, передает РИА «Новости».

«И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?» – написал sam_bay.

«Восемь Махов? Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!!!» – поразился Tamamo99.

«Вот что на самом деле поражает, так это точность ее наведения. На скорости восемь Махов подняться на 28 тыс. метров, и оттуда точно поразить цель!» – отметил mt160f.

«Ничего себе – восемь Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за три минуты!» – сравнил AI07489468.

«С этой ракетой ничего не сможет поделать никакая американская система ПРО наземного базирования типа пресловутой Aegis Ashore», – написал iWife09.

«Существующая японская система противоракетной обороны ничегошеньки не сможет поделать с такой гиперзвуковой ракетой», – уверен akihitof.

«Обладание такой ракетой со скоростью восемь Махов означает, что России не страшен уже никакой враг?» – спросил Chiyomi_taru.

Накануне Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты, которые состоялись 6 октября. Из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море. Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.