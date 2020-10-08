Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась ростом 8 октября 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,46% – до 2855,63 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,94% – до 1154,65 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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