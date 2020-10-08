Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения

Армия обороны Карабаха заявила о возобновлении с утра боев на линии соприкосновения.

«В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях (линии соприкосновения). Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника», – передает РИА «Новости» сообщение армии самообороны.

Там же отмечается, что ночью ситуация в зоне конфликта была стабильно напряженной, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке нет. На некоторых участках продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские удары.

МО Армении заявляет, что карабахские силы отбили атаку азербайджанских ВС на южном направлении. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, утром азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на южном направлении, однако отступили, «потеряв три единицы военной техники и 20 человек убитыми и ранеными».

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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