Британия решила добиваться новых санкций против России

Великобритания и ее партнеры намерены добиваться введения санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб. Нидерланды также объявили, что поддержат призыв к санкциям.

Рааб сообщил, что Лондон собирается «вести совместную работу с международными партнерами». Великобритания намерена «добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы «Новичок» по разработке химического оружия». Великобритания будет поддерживать ответ Франции и Германии, передает ТАСС.

Рааб считает бесспорными «доказательства» использования «Новичка». Он выразил недовольство тем, что Москва, как заявил британский министр, не предприняла «реальных попыток» расследовать «покушение». Он утверждает, что якобы «единственным правдоподобным объяснением» ситуации с блогером является организация его «отравления» Россией.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также заявил, что его страна «разделяет вывод Германии и Франции», согласно которому «не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России». Блок сообщил, что на заседании Европейского совета Нидерланды «поддержат призыв к санкциям».

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией. Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.