«Молодежка ОНФ» помогла запустить отопительный сезон в иркутской больнице

Представители организации «Молодежка ОНФ» приняли участие в решении проблемы с запуском отопительного сезона в отделениях районной больницы города Киренск Иркутской области.

Фельдшер скорой помощи в поселке Алексеевск в 20 километрах от Киренска пожаловалась «Молодежке ОНФ», что в местном отделении районной больницы до сих пор не включили отопление, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В поселке Алексеевск только детей около 300 человек. Доктора принимают пациентов в холоде, скорая помощь на вызовы выезжает, тоже все замерзшие. Так и самим заболеть не долго. Начали разбираться в ситуации и выяснилось, что не только этот филиал, а все отделения районной Киренской больницы не топят. Мягко говоря, странная ситуация, потому что социальные объекты, подключают даже раньше всех остальных. Холодно в стационаре хирургии, неврологии и даже в роддоме Киренска», – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Завхоз районной больницы пояснил, решение о сроках подаче тепла главврач клиники Алексей Михайлов принимал самостоятельно – с 1 октября, несмотря на то, что официально распоряжением мэра отопительный сезон в Киренске начался с 15 сентября. Однако и 1 октября в отделениях батареи не потеплели.

«Надеваем несколько пар носков, все вещи, какие есть и так спим. Очень холодно. У нас в палате четверо, в другой еще столько же. Есть и женское отделение, лежачие тоже есть. Везде холод страшный», – рассказал ветеран труда Владимир Дедюхин, который находится на лечении в стационаре хирургического отделения районной больницы Киренска.

Кастюкевич доложил о ситуации губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Незамедлительно в решение проблемы включились руководители сразу двух министерств правительства: здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Причем, в курирующем медицину ведомстве данный факт вызвал недоумение – в Иркутск главврач Михайлов докладывал о том, что проблем с подготовкой к зиме у него нет. При этом, как отмечается в сообщении, участия в экстренном пуске тепла после вмешательства в ситуацию руководства центрального аппарата ОНФ и губернатора региона, главный врач больницы так и не принял, сославшись на командировку.

Тепло в роддом, отделения неврологии и хирургии запустили вечером 4 октября, через несколько часов после озвучивания данной проблемы сотрудниками больницы.

«Только представьте, пока мы решали вопрос с подачей тепла в роддом, там родилась девочка. Я благодарен губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву за молниеносную реакцию. Уверен, что в данной ситуации не обойдется без последствий. Но для нас главное, чтобы пациенты не мерзли. Отдельное спасибо за помощь и содействие заместителю мэра Киренского района Александру Вициамову. Приятно, когда видишь, что местные власти работают не для «галочки», а на совесть», – резюмировал Кастюкевич.