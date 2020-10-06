Москве спрогнозировали вторую волну COVID-19, которая превзойдет первую

Вторая волна коронавируса в Москве может быть в два-три раза сильнее весенней, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«Рост очень высокий, однозначно можно говорить о второй волне. Уже видно, что она по стране превзойдет первую. И как мы говорили месяц назад, если в Москве у нас сформировалась хотя бы какая-то иммунная прослойка и есть факторы, ограничивающие распространение вируса, то в регионах такой иммунной прослойки нет», – цитирует РИА «Новости» Лукашева.

По его словам, факторов, которые могли бы предотвратить рост заболеваемости, в регионах ничуть не больше, чем весной, ситуация не менее опасная.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.