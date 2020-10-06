На МКС сработал датчик дыма

Датчик дыма сработал в одном из модулей Международной космической станции (МКС), доложил космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП).

«Сработал датчик дыма в ФГБ [модуль «Заря»]», – передает ТАСС слова Иванишина, переговоры которого с ЦУП транслируются на сайте НАСА.

Специалист ЦУП уточнил у космонавта, чувствует ли он запах гари и видит ли дым. Иванишин ответил отрицательно. После осмотра космонавт со специалистом пришли к выводу, что срабатывание датчика дыма было ложным. «Считаем ложным срабатыванием», – заключил специалист ЦУП.

Напомним, 26 сентября экипаж изолировался в российском сегменте МКС для поиска места утечки.

Утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что отдыхать ночью в каютах модуля, где они всегда спят, было некомфортно.

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