США призвали Азербайджан и Армению прекратить огонь в Карабахе

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в телефонном разговоре призвал глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Замгоссекретаря Биган призвал стороны согласиться на немедленное прекращение огня и возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы, чтобы найти долговременное решение конфликта», – передает РИА «Новости» ее заявление со ссылкой на Госдеп.

Кроме того, в разговоре с главой МИД Армении Зохрабом Мнацакяном и главой МИД Азербайджана Джехуонм Байрамовым Биган выразил глубокую озабоченность сообщениями об эскалации военных действий и расширении театра боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Заместитель госсекретаря подчеркнул министрам иностранных дел, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения», – добавила Ортагус.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.