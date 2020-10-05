Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке

Специалист в области морского биологического разнообразия, академик и вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что помимо техногенной версии происходящего на Камчатке стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли.

«Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина и диатомовых водорослей, это вот водоросли рода Pseudo-nitzschia, они выделяют токсины амнезийного действия, и цветение Динофлагеллят здесь нередко происходит. Это, как правило, представители рода Alexandrium, они вырабатывают токсины нейропаралитического действия», – сказал Адрианов журналистам.

Он уточнил, что проверить эту версию можно методами хромато-масс-спектрометрии. По его словам, сделать это может, в частности, Тихоокеанский институт биоорганической химии во Владивостоке. Для проверки нужны пробы воды. По его словам, этот институт имеет соответствующий опыт, они работали с токсинами морского происхождения. Потому что помимо техногенной версии стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли.

Адрианов отметил, что эти токсины действуют, прежде всего, на теплокровных животных. «И в том случае, если там среди выбросов, – ну а по крайней мере на картинках мы видели там лежит и тюлень и т.д., – если взять кусочки печени погибшего животного или кусочки мозга, мы также это все безусловно обнаружим. Что касается беспозвоночных животных, на них, конечно, эти токсины напрямую не действуют, однако во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это уже в свою очередь может вызвать массовую гибель гидробионтов», – сказал академик.

«Мы подводными аппаратами такие картиночки снимали, например, в Японском море, вот фрагмент какого-то дна на глубине и там лежат мертвые беспозвоночные животные. И здесь было бы так же, и никто ничего не увидел бы, это нормально, – ну не нормальные, а, скажем так, естественные природные процессы, – но здесь совпало со временем шторма, и вот эти погибшие гидробионты оказались выброшенными на берег», – подчеркнул Адрианов.

«Поэтому мы готовы, сейчас вот задача, чтобы наши институты, которые согласились провести вот эти вот анализы, мы проведем их параллельно с Роспотребнадзором, ничего в этом страшного нет, это нормально, мы готовы эти анализы сделать. И я может быть там отдельно там с Владимиром Вячеславовичем Солодовым (губернатор Камчатского края – прим. ВЗГЛЯД), мы переговорим, может быть, понадобится помощь переправить пробу воды во Владивосток, там ждут ее в Тихоокеанском институте биоорганической химии, то есть мы безусловно готовы подключиться, какой-то опыт у нас здесь есть, спасибо», – добавил он.

Он заявил также, что снимки «Гринпис», на которых якобы демонстрируется загрязнение воды в реке у берегов Камчатки, не являются показательными. По его словам, изменение цвета естественно для любой акватории при впадении в нее реки и по нему нельзя судить о наличии отравляющих веществ.

«На этих фотографиях видно лишь то, что в море впадает река, и течение реки выносит в море осадочные породы, взвесь. Если вы посмотрите на тысячи других фотографий мест впадения тысячи других рек в море, то там будет такая же картинка, такие же разводья, ну может немного другой конфигурации», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что если посмотреть спутниковые снимки побережья Камчатки за прошедшие полгода, то окажется, что изображение не поменяется. «Поэтому пока коллеги трактуют, как мне кажется, бездоказательно. Можно ли по такой картинке судить, что выносятся какие-то загрязняющие, а тем более, ядовитые вещества? Отнюдь», – отметил Адрианов.

Он также сообщил, что Российская академия наук готова подключиться к установлению причин гибели морских животных. «У нас здесь в Москве два института – Институт органической химии имени Зеленского и Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова ждут, собственно говоря, пробы, которые, как нам известно, прибыли вчера и в настоящее время они находятся в Роспотребнадзоре», – сказал Адрианов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.