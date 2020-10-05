Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке

Взгляд
5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке

       5 октября 2020, 21:02
    Фото: Анна Стрельченко/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Специалист в области морского биологического разнообразия, академик и вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что помимо техногенной версии происходящего на Камчатке стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли.

    «Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина и диатомовых водорослей, это вот водоросли рода Pseudo-nitzschia, они выделяют токсины амнезийного действия, и цветение Динофлагеллят здесь нередко происходит. Это, как правило, представители рода Alexandrium, они вырабатывают токсины нейропаралитического действия», – сказал Адрианов журналистам.

    Он уточнил, что проверить эту версию можно методами хромато-масс-спектрометрии. По его словам, сделать это может, в частности, Тихоокеанский институт биоорганической химии во Владивостоке. Для проверки нужны пробы воды. По его словам, этот институт имеет соответствующий опыт, они работали с токсинами морского происхождения. Потому что помимо техногенной версии стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли.

    Адрианов отметил, что эти токсины действуют, прежде всего, на теплокровных животных. «И в том случае, если там среди выбросов, – ну а по крайней мере на картинках мы видели там лежит и тюлень и т.д., – если взять кусочки печени погибшего животного или кусочки мозга, мы также это все безусловно обнаружим. Что касается беспозвоночных животных, на них, конечно, эти токсины напрямую не действуют, однако во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это уже в свою очередь может вызвать массовую гибель гидробионтов», – сказал академик.

    «Мы подводными аппаратами такие картиночки снимали, например, в Японском море, вот фрагмент какого-то дна на глубине и там лежат мертвые беспозвоночные животные. И здесь было бы так же, и никто ничего не увидел бы, это нормально, – ну не нормальные, а, скажем так, естественные природные процессы, – но здесь совпало со временем шторма, и вот эти погибшие гидробионты оказались выброшенными на берег», – подчеркнул Адрианов.

    «Поэтому мы готовы, сейчас вот задача, чтобы наши институты, которые согласились провести вот эти вот анализы, мы проведем их параллельно с Роспотребнадзором, ничего в этом страшного нет, это нормально, мы готовы эти анализы сделать. И я может быть там отдельно там с Владимиром Вячеславовичем Солодовым (губернатор Камчатского края – прим. ВЗГЛЯД), мы переговорим, может быть, понадобится помощь переправить пробу воды во Владивосток, там ждут ее в Тихоокеанском институте биоорганической химии, то есть мы безусловно готовы подключиться, какой-то опыт у нас здесь есть, спасибо», – добавил он.

    Он заявил также, что снимки «Гринпис», на которых якобы демонстрируется загрязнение воды в реке у берегов Камчатки, не являются показательными. По его словам, изменение цвета естественно для любой акватории при впадении в нее реки и по нему нельзя судить о наличии отравляющих веществ.

    «На этих фотографиях видно лишь то, что в море впадает река, и течение реки выносит в море осадочные породы, взвесь. Если вы посмотрите на тысячи других фотографий мест впадения тысячи других рек в море, то там будет такая же картинка, такие же разводья, ну может немного другой конфигурации», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что если посмотреть спутниковые снимки побережья Камчатки за прошедшие полгода, то окажется, что изображение не поменяется. «Поэтому пока коллеги трактуют, как мне кажется, бездоказательно. Можно ли по такой картинке судить, что выносятся какие-то загрязняющие, а тем более, ядовитые вещества? Отнюдь», – отметил Адрианов.

    Он также сообщил, что Российская академия наук готова подключиться к установлению причин гибели морских животных. «У нас здесь в Москве два института – Институт органической химии имени Зеленского и Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова ждут, собственно говоря, пробы, которые, как нам известно, прибыли вчера и в настоящее время они находятся в Роспотребнадзоре», – сказал Адрианов.

    Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

    Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.


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