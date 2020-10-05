Башкирского певца Elvin Grey назначили советником главы республики

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что назначает своим советником по молодежной политике на общественных началах популярного в регионе певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Elvin Grey.

«Назначаю Радика Юльякшина советником главы Башкортостана по вопросам развития культуры и молодежной политики, он будет исполнять эту должность на общественных началах. Он много делает для нашей республики», – передает РИА «Новости» слова Хабирова.

Пресс-служба главы региона отмечает, что Юльякшин родился в 1989 году в Уфе, окончил Московский государственный педагогический университет.

«Известный певец, который выступает также под псевдонимом Elvin Grey. Исполняет песни на башкирском, татарском и русском языках. Является сопродюсером продюсерского центра ELVIN GREY. Заслуженный артист Республики Башкортостан», – указывается в справке пресс-службы главы республики.