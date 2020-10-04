Дуров объяснил неполадки в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил причину возникновения неполадок в работе сервиса, которые наблюдались в ночь с субботы на воскресенье.

«Прошлым вечером Telegram около часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. <...> Мы уже устранили неполадки в приложении для iOS, обновление отправляется в AppStore. Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риск возникновения таких проблем в будущем. <...> Приносим извинения за отсутствие связи», – написал Дуров в своем аккаунте в Telegram.

«Telegram обладает уникальной специально построенной инфраструктурой мультицентров обработки данных, разбросанной по всему миру. Этот подход позволяет нам добиваться очень высокой эффективности с точки зрения скорости [передачи данных], безопасности [доступа к ним] и стоимости [интернет трафика], но также может создавать некоторые проблемы во времена быстрого роста [популярности мессенджера]. Каждую неделю в Telegram регистрируется не менее 10 миллионов новых пользователей, и мы постоянно масштабируем наше программное и аппаратное обеспечение», – пояснил создатель мессенджера.

Ранее в работе Telegram произошел глобальный сбой. На неполадки жаловались пользователи по всему миру, включая страны Европы. В России чаще всего с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.

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