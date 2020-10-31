Кикабидзе выразил надежду на победу партии Саакашвили на выборах в Грузии

Взгляд
31 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
Перейти в раздел…

ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Чужая псевдо-война в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это, в конечном итоге, не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...

Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Перейти в раздел…

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Казахстан подписали контракт на создание стартового комплекса на Байконуре
    Сторонника Саакашвили заметили с оружием в день выборов в Грузии Кадыров предложил Жириновскому извиниться за слова о губернаторах Власти Челябинска опровергли смерть пациентов после взрыва в поликлинике Экс-госсекретарь: США оказались на грани второй холодной войны с Россией
    Трамп сократил отставание от Байдена Путин выразил соболезнования премьеру Греции Синоптики спрогнозировали зиму в России Лукашенко объяснил многовекторность политики Белоруссии
    Украина выяснит «настоящие мотивы» закрытия границ Белоруссией Раскрыты детали срыва «политической спецоперации» Украины в Грузии Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты «Лидер» для полетов к Марсу и Луне На Украине заявили о тотальной нехватке вакцины от гриппа

    Главная тема


    Как Запад потерял Турцию

    большая политика


    Пашинян попросил Путина о поддержке Армении

    особый случай


    Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории «Поля чудес»

    катастрофа над донбассом


    Россиянину предложили 50 тыс. долларов за «правду» о сбитом MH17

    Видео

    Журнал Charlie Ebdo


    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    «сонный Джо»


    Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

    продажа из резервов


    Россия нашла новый способ озолотиться

    Большой террор


    Почему сталинские палачи сходили с ума

    Теракт в Ницце


    Вадим Трухачёв: Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    польские волнения


    Сергей Худиев: Грозят ли России польские проблемы с абортами

    Яблоко от яблони


    Юрий Васильев: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    В Тарусе вернули улицам дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?

    Кикабидзе выразил надежду на победу партии Саакашвили на выборах в Грузии

    31 октября 2020, 13:30

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент страны в субботу, заявил, что проголосовал за «хорошую жизнь», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Кикабидзе сказал на избирательном участке журналистам: «Мы выиграем. Я это чувствую».

    К 12.00 по тбилисскому времени (11.00 мск) проголосовали 19,41% избирателей – это более 680 тыс. человек.

    Напомним, Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года. Актер также заявлял о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.

    При этом в октябре он открыл митинг сторонников Михаила Саакашвили на площади Свободы песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.

    Ранее в субботу сообщалось, что сторонника Саакашвили заметили с оружием в день выборов в Грузии.

    Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.

    По данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55%, а «Единое национальное движение» – 22%.

    Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •