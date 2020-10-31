Кикабидзе выразил надежду на победу партии Саакашвили на выборах в Грузии

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент страны в субботу, заявил, что проголосовал за «хорошую жизнь», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кикабидзе сказал на избирательном участке журналистам: «Мы выиграем. Я это чувствую».

К 12.00 по тбилисскому времени (11.00 мск) проголосовали 19,41% избирателей – это более 680 тыс. человек.

Напомним, Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года. Актер также заявлял о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.

При этом в октябре он открыл митинг сторонников Михаила Саакашвили на площади Свободы песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.

Ранее в субботу сообщалось, что сторонника Саакашвили заметили с оружием в день выборов в Грузии.

Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.

По данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55%, а «Единое национальное движение» – 22%.

Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.