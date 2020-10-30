Скорой помощи в Екатеринбурге передали кислородную станцию

Фонд святой Екатерины передал скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге кислородную станцию.

Оборудование позволит закрыть потребность городской скорой помощи в кислороде, передает ТАСС сообщение Фонда.

«Монтаж и наладка долгожданного и очень нужного для неотложки оборудования начнется буквально завтра, и в самое ближайшее время состоится ее запуск в работу», – рассказали в Фонде.

Отмечается, что пандемия коронавируса увеличила потребность станции скорой помощи в кислороде. С апреля этого года было израсходовано 450 40-литровых баллонов, тогда как в штатном режиме годовая потребность составляла 280 баллонов.

В мае Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.