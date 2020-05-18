Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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              Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

              18 мая 2020, 12:49

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

              В топ-3 регионов вошли субъекты России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств, сообщается на сайте ЭИСИ.

              В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Москву, Санкт-Петербург и Свердловскую область.

              Так, в Москве во временных корпусах на базе ГКБ № 15 имени О.М. Филатова развернуты 1610 коек для пациентов с коронавирусом. Также организовано массовое бесплатное тестирование для выявления антител к коронавирусу и увеличено количество тестирований на коронавирус в три раза за 20 дней. Введено тестирование на коронавирус по анализу крови из вены. Также в столице используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса.

              В Санкт-Петербурге Центр имени В.А. Алмазова на 500 коек начал прием пациентов с коронавирусом. Подготовлено 5925 специализированных коек в 15 городских клиниках и двух федеральных медицинских центрах. Начато лечение больных коронавирусом посредством переливания плазмы. Четыре больницы собирают базу потенциальных доноров плазмы. 

              Также группа ученых СПбГУ и НИИ гриппа начали разработку препарата, способного заблокировать распространение коронавируса. Более 4,5 тыс. петербургских студентов работают в городских стационарах и поликлиниках.

              В Свердловской области резерв коечного фонда составляет около 1,5 тыс. коек. Общее число коек в больницах области доведено до 5838. В больницах региона работают 580 студентов-медиков. Подключена мобильная кислородная станция, также утвержден тариф на лечение пациентов с коронавирусом на дому в размере 7,2 тыс. рублей. 

              В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Мурманскую и Кировскую области, Республику Коми. 

              Так, в Мурманской области отменен режим обязательной самоизоляции (для всех, кроме людей из особой группы риска – старше 65 лет). Также разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на свежем воздухе. Введен обязательный масочный режим с 12 мая, для этого организована ежедневная раздача бесплатных масок в муниципалитетах региона. Организовано тестирование на коронавирус персонала торговых сетей.

              В Кировской области смягчен режим самоизоляции: разрешаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открываются непродовольственные магазины, возобновляют работу открытые рынки, центры «Мои документы». Также разрешено проведение Великорецкого крестного хода исключительно с участием духовенства. Управления социальной защиты населения начали работать по предварительной записи.

              В Республике Коми продлены ограничительные меры до 14 мая, затем до 21 мая. Гражданам разрешены занятия спортом и прогулки не более чем вдвоем, но в масках и перчатках, при благоприятном развитии ситуации с 21 мая возможен «запуск» сферы услуг. 

              В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены Московская область, Амурская область и Республика Бурятия. 

              Так, в Московской области с 1 июля заморожены цены на услуги ЖКХ на три месяца. Организована региональная надбавка сотрудникам центров занятости и социальным работникам. Перенос начала плановых отключений горячего водоснабжения на 1 июля. Действует отсрочка введения штрафов за нарушение масочного режима.

              В Амурской области организована компенсация расходов на оплату проживания в период пандемии коронавируса для студентов Дальневосточного государственного аграрного университета. На мероприятия по нераспространению коронавируса с благотворительного счета «Доброта» в Приамурье выделено 7,7 млн рублей. Также предоставлено 619 вакансий от предпринимателей региона для амурчан, которые временно лишились работы.

              В Республике Бурятия организована помощь бездомным в период распространения коронавируса. Также предусмотрены дополнительные республиканские социальные выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания.

              Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены Кемеровская и Самарская области и Чувашская Республика. 

              Так, в Кемеровской области областные власти будут компенсировать медикам 30% от первоначального взноса по ипотеке. На дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу за апрель направлено 7,3 млн рублей. Также организован концерт струнного квартета Destiny под окнами корпуса Областной клинической инфекционной больницы для сотрудников и пациентов.

              В Самарской области врачи получат по 20 тыс. рублей, медсестры и фельдшеры скорой помощи – по 10 тыс. рублей, водители – по 5 тысяч. МТС на три месяца обеспечит самарских медиков бесплатной мобильной связью. 

              В Чувашской Республике организованы региональные выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом; всего выделено 28 млн рублей. 

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