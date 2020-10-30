Названы профессии с проблемами в поисках работы

Юристы и топ-менеджеры испытывают наибольшие сложности с поиском работы, лучше других обстоят дела у рабочих и в сфере продаж, следует из исследования HeadHunter.

По данным исследования, оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне последние три года, ее падение оказалось наименее заметным, передает РИА «Новости». Сейчас индекс также начал восстанавливаться, поднявшись до отметки -0,4.

О сложностях с поиском работы в своей профессиональной области заявили 73% участников исследования, легкость испытывает пятая часть респондентов (19%). Поиск работы по специальности считают наиболее проблематичным соискатели Москвы (-0,44) и Санкт-Петербурге (-0,42). Меньше проблем испытывают жители Юга и Северного Кавказа (-0,37).

Специалисты из юридической сферы (-0,61) и сферы высшего менеджмента (-0,59) испытывают наибольшие проблемы с поиском работы, а наименьшие отмечаются в сфере продаж (-0,22) и рабочего персонала (-0,26).

Исследование проводилось с 21 сентября по 25 октября 2020 среди 20,7 тысячи российских соискателей.

Напомним, ранее в октябре сообщалось, что самой высокооплачиваемой профессий на удаленке в России является программист-аналитик 1С, работодатели готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц.