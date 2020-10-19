Названы самые прибыльные профессии на удаленке

Самой высокооплачиваемой профессий на удаленке в России является программист-аналитик 1С, работодатели готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц, следует из исследования сервиса Работа.ру.

От кандидата требуют опыт работы на менее четырех лет и знание как минимум одной из типовых конфигураций 1C, а также умение работать с системой управления базами данных, передает РИА «Новости».

На второй позиции менеджер внешне-экономической деятельности на проекты с окладом от 200 тыс. рублей. В обязанности сотрудника входит поиск поставщика торговых автоматов и проведение аналитики рынка. Опыт работы – от пяти лет. Знание иностранных языков тоже обязательно.

Тройку замыкает Backend-разработчик в «Сберавто» на удаленке. Тут предлагают зарплату от 180 тыс. рублей. Предполагается опыт работы от трех лет и знание языка программирования Golang, умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3 может получать в месяц по 140 тыс. рублей.

Дистанционная работа с окладом до 100 тыс. рублей предлагается соискателю на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна.

Ранее сообщалось, что профессия официанта оказалась наиболее распространенной среди российской молодежи, 90% соискателей этой вакансии составляют люди в возрасте от 18 до 23 лет.