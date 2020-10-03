Посол Китая обратился к заразившемуся коронавирусом Трампу

Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай обратился к американскому президенту Дональду Трампу в связи с выявлением у главы Белого дома нового коронавируса.

«Мои наилучшие пожелания скорейшего и полного выздоровления президенту Трампу и первой леди [Меланье Трамп]», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении коронавируса «на весь мир». При этом президент США допускал, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. В конце сентября число выявленных случаев коронавируса в США превысило 7 млн.

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