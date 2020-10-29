Аксенов рассказал об уникальном для России плане обеспечения Симферополя водой

Две опытные опреснительные установки разместят в Крыму, предварительно, в Сакском районе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ряд наших институтов разрабатывает проектную документацию. Впервые в России вообще обсуждается возможность в полном объеме обеспечивать Симферополь за счет опреснительных установок. При этом сначала будут ставиться опытные образцы – две установки по 20 тыс. кубических метров в сутки. Ожидаем на этой неделе технических решений», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА «Новости».

По его словам, предварительным местом для опытных установок выбрано село Фрунзе в Сакском районе Крыма. «Там наименьшее расстояние до магистрального водовода, всего лишь десять километров», – отметил глава Крыма.

«В среднем строительство такой опреснительной установки параллельно с прокладкой водовода займет ориентировочно один год и два месяца. Если решения будут приняты в середине ноября, то ориентировочно мы ожидаем, в случае самого худшего варианта, что у нас вообще не будет осадков, вернуться к нормальному водоснабжению к концу 2021 года», – сказал он.

Аксенов также сообщил, что строительство водовода протяженностью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя началось в Белогорском районе Крыма.

«Сегодня в рамках рабочей поездки посетил Бештерек-Зуйский водозабор, где начато строительство нового водовода общей протяженностью около 19 км. Кроме того, на данный момент активно функционируют три скважины, чей общий дебет равен 11 тыс. кубометров воды в сутки. Принято решение о бурении дополнительных трех скважин и, соответственно, доведении дебета до 22 тыс. кубометров воды в день», – написал глава Крыма во «ВКонтакте».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.