Выбрана «Краса России – 2020»

В среду в Сочи состоялся финал конкурса «Краса России – 2020». Победительницей стала 19-летняя студентка ярославского педагогического университета имени К.Д. Ушинского Альбина Королева.

«Теперь я Краса России 2020! Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня! Выражаю благодарность дирекции конкурса за доверие, я буду с гордостью нести звание «Краса России 2020»!» – написала Королева на свой странице в Instagram.

В группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что Королева учится на первом курсе Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского, на факультете физической культуры. Она занималась художественной гимнастикой, играла на флейте и пела в ансамбле. Девушка имеет съемочный опыт в кино: приняла участие в съемках фильма «Давай разведемся» с Анной Михалковой и Светланой Камылиной. Также она ведет прогноз погоды на ярославском телеканале. В 14 лет приняла участие в конкурсе «Ярославская красавица 2016», где заняла третье место. Мечтает о большой и крепкой семье и считает, что это самое важное в жизни.