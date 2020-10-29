Путин: Разработки вакцин от COVID-19 показали, что советская школа жива

Разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют, что наука в стране развивается, советская школа жива, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства заверил, что российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут снабжены россияне, передает РИА «Новости».

Главное требование к вакцинам от коронавируса, как отметил Путин, это безопасность и эффективность, они обеспечены в обоих российских препаратах.

Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по российским вакцинам или производить их на площадках зарубежных партнеров, сообщил президент. Кроме того, он заявил, что Россия готова более активно работать с международными партнерами в научной сфере по вакцине от коронавируса.

Испытания российской вакцины проходят без сбоев, сообщил президент, выразив надежду, что к массовой вакцинации страна приступит к концу года.

Ранее Путин сообщил, что российские власти не планируют запускать общенациональный локдаун в стране из-за пандемии коронавируса.