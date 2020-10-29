В Кремле объяснили решение проверить работу объектов здравоохранения в регионах

Комиссии, которые президент Владимир Путин поручил отправить в регионы для оценки ситуации с коронавирусом, помогут выявить проблемы во взаимодействии местных чиновников с жителями. При этом в Кремле не видят повода не доверять официальным данным из регионов по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах, и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он уточнил, что в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства.

«Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий», – отметил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для изучения жалоб, связанных с работой медиков по борьбе с коронавирусом. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.

Накануне Путин опроверг вторую волну коронавируса в России. Также он пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19.