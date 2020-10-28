Путин поручил отправить в регионы комиссии по жалобам работающих с COVID медиков

Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой отправить в регионы комиссии для изучения жалоб, связанных с работой медиков по борьбе с коронавирусом.

Эта тема была затронута на встрече президента с членами правительства в среду, передает ТАСС.

«Есть и обращения, в том числе и обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах РФ. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать, нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит», – распорядился Владимир Путин, обращаясь к Голиковой.

Также российский лидер призвал глав регионов разворачивать дополнительные койки для больных с COVID-19, если это необходимо.

«По мнению специалистов, некоторые территории – не то что вторая, только первая волна подошла этой пандемии, поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что нужно сделать прямо сейчас (...) Если необходимость что-то перепрофилировать – не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме – но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующие решения», – добавил он.

Ранее Путин опроверг вторую волну коронавируса в России. Также он пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.