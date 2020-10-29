Пушков раскрыл суть обмана Зеленским украинцев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за обманутые надежды избирателей на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева.

Парламентарий указал в своем Telegram-канале на многочисленные случаи военного сотрудничества Киева со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы Украины с руководителем британской разведслужбы.

«Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги – ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины», – написал Пушков.

Сенатор отметил, что при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко Киев старался держать противостояние на грани «горячей фазы», а нынешнее руководство «перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе».

Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе.