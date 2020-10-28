В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 66 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6644 человек.

Днем ранее в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в среду в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Москве ежедневный объем тестирования на коронавирус более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по России, охват тестированием в сутки за последние два месяца вырос на 79% и на 25 октября 2020 года составил 687,9 на 100 тыс. населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.