Объем тестирования на коронавирус в Москве вырос на 80%

В Москве ежедневный объем тестирования на коронавирус более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по России, говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

«Охват тестированием в сутки за последние два месяца вырос на 79% и 25 октября 2020 года составил 687,9 на 100 тыс. населения, что более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.