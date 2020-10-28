В Азербайджане заявили о 21 погибшем при обстреле города Барда

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Барда выросло до 21, ранены около 70 человек, заявила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск), с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погиб 21 мирный житель, около 70 получили ранения», – приводи РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Армения нанесла удары по мирному населению города Барда. По данным правительственных источников при обстреле погибли 14 мирных граждан, еще 40 ранены. Ереван обвинения отрицает.

Накануне министерство обороны Азербайджана сообщило, что в среду утром Тертерский район республики подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.