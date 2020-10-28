Эрдоган пригрозил Сирии ответными действиями

Турция готова принять «законные ответные действия», если террористическая угроза ее границам со стороны Сирии будет сохраняться, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны.

«Мы видим, что угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются. Если все террористы не будут выдавлены за границу, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий», – передает ТАСС слова Эрдогана.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении.