Госдума закрепила приоритет Конституции над международным правом

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о приоритете Конституции над нормами международного права.

Изменения будут внесены в закон «О безопасности», передает «Коммерсант».

В пояснительной записке сказано, что статью 7 закона «О безопасности» дополнят положением, согласно которому «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России».

Также статью 15 закона дополнят положением о запрете заместителю председателя Совета Безопасности, его секретарю и его постоянным членам открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за границей.

Депутаты Госдумы также приняли закон о порядке назначения на должность директора ФСБ и директора СВР – их теперь будут назначать после консультации с Советом федерации.

Накануне Госдума одобрила законопроект о приоритете Конституции в первом чтении. Поправки поддержали все фракции, при этом в ЛДПР отметили, что приоритет перед международными актами должно иметь все национальное законодательство, а не только Конституция.