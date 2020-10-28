Лавров отреагировал на заявления о «пагубном влиянии» России на Западных Балканах

Оценки действий России на Западных Балканах как «пагубное влияние» не соответствуют действительности и не подтверждаются фактами, важная роль Москвы в регионе не нравится тем, кто намерен реализовывать там свои эгоистичные интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров отметил в интервью боснийско-сербской газете «Глас Српске», что «никто не может толком объяснить, в чем же состоит это наше так называемое «пагубное влияние», передает РИА «Новости».

«Пустопорожних и досужих рассуждений и инсинуаций много, а свидетельств и фактов никто привести не может. И откуда им взяться?», – добавил он.

По словам министра, обширные многопрофильные связи России со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права.

«Россия также продолжает играть важную роль в сфере постконфликтного урегулирования», – подчеркнул Лавров.

На его взгляд, «очевидно», что «это кому-то не нравится, поскольку является помехой на пути реализации эгоистических интересов ряда международных игроков, которые хотели бы превратить и эту часть Европы в арену геополитического противостояния, создать там новые разделительные линии».

«Отсюда спекуляции по поводу «пагубного влияния». Таким образом, налицо не только неуклюжие усилия очернить политику России на Балканах, но и попытки замаскировать собственные неприглядные замыслы», – сказал глава МИД.

Он отметил, что Москва видит Западные Балканы в будущем в качестве территории безопасности, стабильности, развития и сотрудничества: «Исходим из того, что альтернативы этому нет. Россия в этом весьма заинтересована».

«Западные Балканы уникальны с точки зрения своего геополитического положения, исторических и культурных особенностей. Это должно обогащать, а не создавать проблемы. Убеждены: залогом процветания всех без исключения государств и народов региона остается взаимоуважительный диалог на основе международного права. Со своей стороны всегда готовы оказать содействие любым конструктивным инициативам и начинаниям, направленным на укрепление общерегионального мира и стабильности», – отметил Лавров.

Вместе с тем Лавров указал, что наличие аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине «действительно нуждается в пересмотре».

«Никто не может оспаривать тот факт, что данный механизм внешнего контроля задумывался в качестве сугубо временной меры. Есть даже принципиальное решение о его сворачивании, принятое еще в 2006 году, но его реализация постоянно откладывается под разными предлогами», – пояснил министр.

В данный момент в Высоком представителе нет «никакой практической необходимости, свою функцию он уже давно исчерпал». Кроме того, «есть даже что-то унизительное в том, что суверенная и независимая Босния и Герцеговина, входившая в состав Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного члена и председательствовавшая в Комитете министров Совета Европы, до сих пор находится под внешним «наблюдением».

При этом, по словам Лаврова, оснований для разговора о пересмотре Дейтонского мирного соглашения нет: «Мы слышим рассуждения о том, что, дескать, Дейтон не задумывался в качестве столь многолетнего проекта и его нужно менять, адаптировать под какие-то схемы и так далее. Как правило, это инициируется из-за рубежа».

Он назвал очевидным, что установленные в мирном соглашении 1995 года правила не отвечают чьим-то интересам, мешают реализовывать навязываемые извне установки.

«Не считаем это сколько-нибудь достаточным основанием для разговора о пересмотре Дейтона, который уже на протяжении четверти века успешно обеспечивает мир, безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом», – подчеркнул министр.

Глава МИД напомнил, что Россия как один из гарантов Дейтонского мирного соглашения выступает в пользу неукоснительного соблюдения его основополагающих конституционных принципов, призывает к этому всех партнеров в Боснии и Герцеговине и за рубежом.

Также Россия и Босния и Герцеговина заинтересованы в наращивании всестороннего сотрудничества: «Полагаю, что ключевым фактором успеха остается полное соответствие структуры и наполнения наших связей дейтонским особенностям Боснии и Герцеговины. Я бы сказал, это подтверждение работоспособности и функциональности предусмотренной Мирным соглашением административной системы БиГ. Нужно соблюдать установленные правила, не пытаясь их обойти или взломать».

Лавров отметил, что российские отношения с Боснией и Герцеговиной он охарактеризовал бы как «дружественное партнерство». В следующем году стороны отметят их 25-летие.

«За относительно непродолжительный период времени совместными усилиями действительно удалось выстроить устойчивую систему связей на основе прагматизма, взаимного уважения, взаимопонимания по широкому кругу вопросов. У нас нет нерешенных проблем», – сказал министр.

По его словам, стороны поддерживают продвинутый политический диалог, оказывают взаимную поддержку на многосторонних площадках, придерживаются «совпадающих или весьма близких позиций по ключевым международным вопросам».

«Мы едины в недопустимости пересмотра общепризнанных итогов Второй мировой войны, последовательно выступаем против любых форм и проявлений неонацизма», – добавил министр.

Напомним, Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.

В июле сербский член президиума страны Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина (БиГ) не собиралась и не планирует вступать в НАТО. До этого он заявлял, что «развалит» все, что связано с интеграцией страны в НАТО.