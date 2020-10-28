Учителя наказали за снижение оценки из-за личного мнения в сочинении

Учитель, которая оставила под сочинением десятиклассника одной из школ города Ейск Краснодарского края комментарий о том, что его мнения «никто не спрашивал», принесла извинения школьнику.

Ученик в своей работе написал о занятости людей, которая, по его мнению, мешает им «замечать прекрасное в осени». Кроме того, он указал, что люди не стараются «разглядеть хорошее, а сразу видят плохое». В комментарии учитель написала: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много», сообщают «Краснодарские известия».

Сестра школьника распространила фотографию комментария в соцсетях, выразив мнение, что оценка сочинения была несправедливой.

«Там ошибки грамматические, пунктуационные, логические. Учительница даже не все заметила. Поэтому меня больше возмущает формулировка замечания. <...> Разве это правильно – писать в ответ на «я считаю» вот это «твоего мнения никто не спрашивал?» – заявила она.

Тем временем в районном управлении образования сообщили, что разобрались в ситуации. По словам начальника управления образованием администрации Ейского района Лидии Браун, у семьи школьника нет претензий к учительнице. При этом к педагогу применят меры дисциплинарного взыскания, передает «Кубань 24».

«Педагогический стаж учителя русского языка и литературы составляет 30 лет. Учитель полностью признал свою неправоту. Комментарий, который она оставила к сочинению ребенка, конечно же, недопустим. Мальчику и его семье принесены извинения», – рассказала Браун.

Ранее учительница из Чебоксар, обзывавшая школьников «спиногрызами» и «нищебродами», уволилась из школы по собственному желанию.