В России предложили провести мини-трибуналы по геноциду советского народа

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил организовать мини-нюрнбергские трибуналы по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года.

Гаврилов подчеркнул, что решения по случаям, когда этнические группы, прежде всего, русские, украинцы и белорусы, становились жертвами геноцида, «должно стать прецедентом», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник суд признал геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами по делу об уничтожении жителей деревни Жестяная Горка в Новгородской области в 1942 году. Такое решение стало первым в российском судопроизводстве. Суд установил, что массовое уничтожение жителей было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

«Целесообразна организация региональных, мини-нюрнбергских трибуналов по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года, на территории России, Белоруссии, Украины, Прибалтики. Должны быть названы виновные в преступлениях, признан факт геноцида, определен статус жертв, приняты политические и уголовные меры в отношении политических сил, которые заявляют, что они являются наследниками оккупантов, осуществивших геноцид», – сказал Гаврилов.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать о захвате российского Севера и Дальнего Востока во время гражданской войны в период иностранной оккупации с 1918 по 1922 год, когда практиковалось массовое убийство населения, пытки, формирование концлагерей.

«Мы должны принять меры по предотвращению повторения этого в будущем и по восстановлению справедливости, необходимо получение компенсации от организаторов геноцида», – уверен Гаврилов.

По его словам, проблема геноцида мирного населения стала основой для возникновения, в частности, проекта «Подвиг народа» в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на увековечение памяти погибших мирных жителей, в частности в Воронежской области в период войны.

«На территории Воронежской и Белгородской областей зверствовали нацисты – венгры, немцы. Документально зафиксированы факты уничтожения мирного населения – так же, как и факты организованного сопротивления оккупантам», – добавил депутат.

Нацистские каратели в 1942 году в поселке Жестяная Горка проводили массовые расстрелы жителей, в 2019 году там нашли свыше 500 останков, в том числе множество останков детей.

Генпрокуратура называла организатором расправ над советскими гражданами немецкого генерала Герцога Курта, осужденного в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет. Иск ведомства был подан в конце сентября.

В прошлом году журналисты обратились с запросом в Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.