Минтруд пояснил логику расчета прожиточного минимума пенсионера

Новый способ расчета прожиточного минимума направлен на обеспечение ежегодного устойчивого роста прожиточного минимума пенсионера, пояснили в пресс-службе Минтруда.

«Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным», – передает заявление ведомства ТАСС.

Ранее Счетная палата выпустила заключение, в котором говорится, что изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодный рост.

«Расчеты, которые приведены в отчете Счетной палаты, основаны на результатах прошлых лет. Они показывают, что в большом ряде субъектов при действующей модели установления прожиточного минимума на основе потребительской корзины он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан –получателей федеральных или региональных социальных доплат», – отметили в министерстве.

В Минтруде пояснили, что, согласно расчетам, среднедушевой медианный доход, от которого рассчитывается прожиточный минимум в новой модели, стабильно растет. «Так, за семь лет – за период с 2013 по 2019 год – медианный доход вырос на 38,5%. Таким образом, опасения относительно возможного неувеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета безосновательны», – уточнили в ведомстве.

При этом в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. «В 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9240 рублей, в 2023 году – 10818 рублей. То есть за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей», – отметили в пресс-службе.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12702 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.