СП оценила новую модель расчета прожиточного минимума пенсионера

Изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодный рост, следует из заключения Счетной палаты.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», – говорится в заключении к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.

В Счетной палате указали, что если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом.

По данным ведомства, в ряде регионов ПМП остается таким же, как и ранее. В частности, анализ показал, что в 18 субъектах страны размер ПМП в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.

В сентябре Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12702 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.