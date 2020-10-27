Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения об аресте счетов актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов прокомментировал сообщения СМИ о том, что Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам артиста из-за несвоевременной уплаты налогов.

По информации Telegram-канал Mash, Ефремов задолжал порядка 150 тыс. рублей за неуплату налогов, в связи с чем налоговая служба якобы арестовала счета актера. Артист был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и налоги оплачивал сам.

«Мне ничего об этом не известно», – сообщил «Ридусу» Филиппов.

Отмечается, что в этом году Ефремов столкнулся с серьезными материальными трудностями из-за пандемии коронавируса, актер был исключен из реестра малых и средних предпринимателей.

Вместе с тем ему пришлось выплатить 3 млн рублей членам семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Кроме того, родственники Захарова требуют у Ефремова через суд компенсировать им 111 тыс. рублей похоронных расходов.

Ранее ответственный секретарь московской Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что адвокаты осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова намерены подать жалобу в кассационную инстанцию, артист ожидает смягчения приговора.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».