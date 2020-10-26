Евро опустился ниже 90 рублей

Евро в ходе валютных торгов Мосбиржи опустился на 0,34% к закрытию предыдущей сессии – до 89,98 руб.

Информацию об этом со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 16.53 мск, передает ТАСС.

В последний раз евро торговался ниже 90 рублей 25 сентября.

Утром в понедельник курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,55%, до отметки в 76,54 рубля, курс евро достиг 90,61 рубля.