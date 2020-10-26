Названо опасное последствие заболевания детьми COVID-19

Обследования детей, которые перенесли COVID-19, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно», – сказала Намазова-Баранова на круглом столе ОНФ, передает РИА «Новости».

По ее словам, обследования этих детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», – добавила Намазова-Баранова.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин сообщил, что женщины, перенесшие коронавирус, должны убедиться в полном выздоровлении, прежде чем планировать беременность. Он также сообщал, что беременные женщины вследствие заражения коронавирусом могут потерять ребенка.