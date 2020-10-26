На Сахалине уволили использовавшего японскую карту Курил чиновника

Власти Сахалина уволили сотрудника, который использовал карту, где Курилы были изображены, как территория Японии, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом уточняется, что данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Так, губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования.

После разбирательства комиссия признала виновными двух человек – сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко, ему позднее был объявлен выговор.

«Неприкосновенность государственной границы закреплена в конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы. За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», – заметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на решение «вопроса» о принадлежности Курильских островов при новом премьер-министре Японии Есихидэ Суга. Автор счел, что новый глава кабинета министров не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.