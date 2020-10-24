В Ватикане разъяснили заявление папы о правах однополых пар

Высказывание папы Римского Франциска о правах однополых пар, прозвучавшее в документальном фильме американского режиссера Евгения Афинеевского «Франциск», намеренно перевели неверно, заявил ватиканский источник.

«В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово «семья» или «брак», но гражданское «сожительство». Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права», – пояснил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что Франциск имел в виду права наследования, совместное пользование имуществом, налоговые вопросы и социальную помощь.

«Ничего из сказанного не имеет никакого отношения к семье, традиционному браку, основы которого остаются нерушимы, о чем многократно говорил Папа Франциск и о чем постоянно повторяют в Ватикане», – добавил собеседник.

Неверный перевод фразы был попыткой «скомпрометировать понтифика, который вызывает неудовольствие своей взвешенной сдержанной политикой по многим международным вопросам», подчеркнул источник.

«Франциск строго придерживается принципа невмешательства Римско-католической церкви в политику и всегда пресекает попытки втянуть церковь в политические конфликты», – указал он.

В среду глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза. В 2016 году Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у гомосексуалистов за свое прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что приверженцы однополой любви не должны подвергаться дискриминации и, согласно пасторскому посланию, их следует уважать. В 2013 году Франциск пообещал не осуждать священников-гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – задавался вопросом понтифик. Предстоятель Святого Престола отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи отпустить.