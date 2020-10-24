МГТУ Баумана предписали продлить удаленное обучение

Роспотребнадзор предписал МГТУ Баумана продлить срок дистанционного обучения в связи с нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Предыдущее предписание о переводе на удаленное обучение и проведении дезинфекции в учебных корпусах не было выполнено в полном объеме, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что руководство вуза не разметило в местах скопления студентов достаточное количество рециркуляторов для обеззараживания воздуха и не организовало регулярное проветривание помещений. Кроме того, не были представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции. В ведомстве указывают на то, что «расписание занятий и практик в учебном заведении не пересмотрено и не позволяет разграничить контакты студентов разных групп и обеспечить проведения текущей дезинфекции в учебных помещениях в перерывах между занятиями». Столичный Роспотребнадзор также не обнаружил в университете информацию о применяемых дезинфицирующих средствах и графики уборок и дезинфекции, а поэтому не смог «оценить полноту дезинфекционных мероприятий».

Как отмечают в ведомстве, в вузе продолжают регистрироваться новые случаи заболеваний коронавирусом. Вместе с тем в Роспотребнадзор поступают жалобы на руководство от студентов и преподавателей. Эпидемиологическое расследование проходит сейчас в четырех учебных корпусах университета.

Ранее здания МГТУ им. Баумана закрыли из-за нарушений мер профилактики по коронавирусу и роста случаев заболеваний. До этого нарушения профилактики мер по борьбе с коронавирусом зафиксировали в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Кроме того, по этим же причинам в Москве закрыли две частные школы.