Иран заявил о недопустимости нарушения своих границ в условиях боев в Карабахе

Тегеран внимательно следит за боевыми действиями в Нагорном Карабахе, не потерпит агрессии на своих границах или территории, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Иранские СМИ 20 октября сообщили, что беспилотник упал на приграничную территорию Ирана из зоны карабахского конфликта. До этого в МИД Ирана заявили, что из-за боев в Карабахе в дома в приграничном районе попали восемь зарядов.

«Активность в приграничных районах нашей страны серьезно и внимательно отслеживается Исламской Республикой Иран, и в этой связи, объявляя неприемлемой агрессию любой из конфликтующих сторон в регионе на территорию нашей страны, серьезным образом предупреждаем их о необходимой предосторожности», – передает РИА «Новости» слова Джалали.

Посол подчеркнул, что Иран находится в «тесном и серьезном контакте со всеми сторонами».

«Исламская Республика Иран никоим образом не потерпит агрессии на своих границах и на своей территории. Во время недавних событий между Азербайджаном и Арменией мы заявили обеим сторонам, что любой, кто не соблюдает этот принцип, будет полностью отвергнут», – отметил дипломат.

По его словам, «в некоторых областях обороны Иран достиг самодостаточности и даже экспортных возможностей».

«И если почувствуем необходимость, то обязательно будут приняты необходимые меры», – резюмировал глава дипмиссии.

По словам Джалали, Тегеран после отмены особого режима поставок вооружений (так называемого эмбарго) не намерен вступать в гонку вооружений в регионе.

«Исламская Республика Иран не намерена вступать в гонку вооружений в регионе и в данной связи не вынашивает каких-либо планов. Мы будем действовать, когда посчитаем это необходимым, исходя из своих разумных оборонных потребностей», – сказал посол, отвечая на вопрос, какие виды вооружений страна готова экспортировать и с кем уже ведутся переговоры по закупке оружия после отмены особого режима поставок.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Иран включился в борьбу за Южный Кавказ.

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