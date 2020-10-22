В Харькове раскритиковали курс Зеленского на посту президента Украины

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик раскритиковал курс Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Политик указал, что Зеленский продолжает курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, и у него, по мнению Лесика, нет других планов действий. «Прекрасно понимаю, все что он (президент Украины Владимир Зеленский) смог сделать за этот год, он уже сделал – сдал национальные интересы с потрохами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на NEWSONE слова Лесика.

Лесик также раскритиковал политику Зеленского в Донбассе, назвав действия киевских властей «хождением по кругу».

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, уже объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.